CHP'den faiz artışı değerlendirmesi: Ekonomide istikrarı sağlamaya yetmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası'nın faiz kararına muhalefetten tepki geldi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faiz Öztrak, kararla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası faizi 5 puan daha artırdı, yüzde 40’a çıkardı.

Seçim öncesi “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz düşecek” diyen Erdoğan yönetiminde faiz, seçimden sonra 5 katına çıktı, son 20 yılın da rekorunu kırdı.

TCMB, kararında faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığını söylese de, saray ve şürekası ülkeyi yönetemezken hiçbir faiz artışı ekonomide istikrarı sağlamaya yetmez.

Tek kişilik vesayet rejimi sürdükçe TCMB ülkeye sıcak paranın gelmesi için dahi daha çook faiz artırmak zorunda kalacaktır."