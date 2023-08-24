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CHP'den faiz tepkisi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yapan CHP'li Başarır, "'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez.' diyen, 'Benim alanım ekonomi.' diyen Erdoğan’ın, deneme yanılma yöntemiyle ülkemizi getirdiği nokta ortada!" dedi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

Kararın ardından siyasiler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı faizle ilgili tutumundan dolayı eleştirdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez.' diyen, 'Benim alanım ekonomi.' diyen Erdoğan’ın, deneme yanılma yöntemiyle ülkemizi getirdiği nokta ortada! Erdoğan sebep, yüksek faiz, enflasyon ve ekonomik kriz sonuçtur!" 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da kararla ilgili sosyal medya hesabından, "Merkez Bankası politika faizini 750 bp artırarak %25'e çıkardı. Bakalım 2021'de faiz artırıldığında "Bu operasyonu kim adına çektiniz" diye manşetler atanlar, yarın ne diyecek..." ifadelerini kullandı.

 

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