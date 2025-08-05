CHP’den Gayrimenkul Sertifikası modeline eleştiri: Ev değil ev almanın hayalini satıyorlar

Canan SAKARYA/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, talep toplam sürecinin başladığı Gayrimenkul Sertifikası modeli ile bir emeklinin hiç harcama yapmazsa 1+1 daireye sahip olması için gereken sürenin 24 yıl olduğunu belirterek, “ Ancak asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde hala para kalabiliyorsa 95 yıl. Anayasal güvence altındaki barınma hakkı, AK Parti’nin yeni oyunu ile resmen borsa kâğıdına çevrildi. Kentsel dönüşüm yerine rant dönüşümünü seçen iktidar, Gayrimenkul Sertifikası Modeliyle bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koydu. Halkla alay ediyorlar” dedi.

“1+1 ev için 631 bin sertifika yani 4.7 milyon TL gerekiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Gayrimenkul Sertifikası Modelinde her bir sertifikanın değerinin 7 lira 59 kuruş olduğu düşünüldüğünde 48 ay sonunda 62 metrekarelik 1+1 daire için 631 bin 516 sertifika yani yaklaşık 4,7 milyon TL, 88 metrekarelik 2+1 daire için ise 863 bin 276 sertifika, yani yaklaşık 6,5 milyon TL biriktirilmesi gerekiyor. Her bütçeye uygun konut alımı kolaylaşacak diyorlar ama örneğin bir emeklinin yıllık geliri sadece 202 bin lira. 1+1 daire için yapılması gereken yıllık ödeme ise tam 1,2 milyon lira. Emekliler böyle nasıl konut sahibi olacak?” diye sordu.

Sertifikayla ev almak imkansız

Türkiye’de açlık sınırının 26 bin TL, yoksulluk sınırının 85 bin TL olduğunu hatırlatan Taşcıer, “En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL, asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL. 1+1 daire için 4 yıl boyunca her ay 13 bin 157 sertifika karşılığı en az 99 bin 861 TL, 2+1 daire içinse 17 bin 985 sertifika karşılığında en az 136 bin 506 TL ödenmesi gerekiyor” dedi.

Taşcıer’in yaptığı hesaplamaya göre 1+1 daire için yapılacak aylık ödeme emekli maaşının 6 katına, asgari ücretin 4,5 katına, memur maaşının ise 2 katına denk geliyor. 2+1 daire için bir emekli aylık gelirinin tamamının 8 katını, asgari ücretli 6 katını ve memur da 3 katını ödemek zorunda.

Yemez, içmez, ısınmaz ise 24 yıl

Türkiye’deki yaşam maliyetine de dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Aylık gelirinin tamamını harcamadan biriktiren bir emekli ayda 2 bin 224, asgari ücretli 2 bin 912, memur ise 6 bin 654 sertifika alabiliyor. Hiç harcama yapmayan bir emekli 24 yılın sonunda ancak 1+1 daire sahibi olabiliyor. Asgari ücretli için bu süre 18, memur için ise 8 yıl. Ancak yeme, içme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlara para harcandığında bu süreler emekliler için neredeyse yüz yıla, asgari ücretlide 72’ye, memurlarda ise 32 yıla çıkıyor. Bu tablo, AK Parti’nin halkla nasıl alay ettiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

“ Ev değil ev alma hayalini satıyorlar”

Kamu İşçilerine yapılan 50 liralık günlük yevmiye artışına da dikkati çeken Taşcıer, “Kamu emekçisi günde 50 lira ile ayda ancak 198 sertifika alınabiliyor. Bu hesaba göre bir kamu işçisinin 1+1 ev alabilmesi için 266 yıl 4 ay boyunca birikim yapması gerekiyor. Emekçiye ev değil, ömür boyu sürecek hayal satıyorlar. Ev sahibi olmak emekçiler için nesiller boyu süren bir mücadeleye dönüşmüştür” dedi.