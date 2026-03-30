CHP'den gözaltına alınan Özkan Yalım için karar: Parti üyeliği askıya alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi’ne 27 Mart’ta operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 17 kişi gözaltına alındı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

Emre, kararın oy birliğiyle alındığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hakkındaki suçlamalarla ilgili elbette kendisinden savunma alacağız ama her ne kadar özel hayat dense de boşanıyor olsa da bu görüntüleri tasvip etmiyoruz. Sayın başkan üzüntülerini ifade etti. Biz de MYK olarak Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını ve iki hukukçu arkadaşın görevlendirmesini kararlaştırdık. Bunlar incelendikten sonra Yalım’ın da söyleyeceklerini dinleyeceğiz ve bir disiplin süreci işleteceğiz. Disipline sevk kararı aldık."