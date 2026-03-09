CHP'den grup toplantısını Silivri'de yapma kararı

CHP, bu haftaki grup toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin tutuklu olduğu 402 sanıklı İBB Davası'nın görüldüğü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nın bulunduğu Silivri'de yapma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi X hesabından yapılan duyuruda, CHP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) haftalık düzenlenen Grup Toplantısı'nın, bu hafta İBB Davası'nın başlamasıyla Silivri'de yapılacağı bildirildi. CHP'nin basın mensuplarına yaptığı duyuruda da grup toplantısı adresi olarak "CHP Silivri Dayanışma Merkezi" gösterildi.