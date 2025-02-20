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CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş'ın kararın iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ihraç kararının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş'ın kararın iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı
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CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 11 Aralık 2024’te yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP’den ihraç etmişti.

31 Ocak'ta iptal davası açmış

ANKA Haber Ajansı, ihraç edilmesinin üzerine Lütfü Savaş’ın 31 Ocak’ta Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin disiplin cezasının iptali ve kaldırılmasını talep ettiğini yazdı.

Lütfü Savaş’ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup verilen ceza; T.C. Anayasa’sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır. Savunma istenilen yazıda isnat edilen somut fiil, fiilin hukuki nitelendirmesi, karşılığında öngörülen disiplin cezası, elde edilen deliller gibi hususların soruşturulana bildirilmesi gerekmekte olup savunma istem yazısı bu koşulları taşımadığından müvekkilimin savunması usulüne uygun alınmamış olduğundan disiplin cezası şekil unsuru yönünden hukuka aykırıdır." 

"Lütfü Savaş piyondur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan ve ifadeye çağrılan eski Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında "Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok. Siyaseten yıpratma başvurusudur. CHP'yi karıştırmaya, tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada Lütfü Savaş, bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" dedi.

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