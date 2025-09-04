CHP'den ilçe kongrelerinin iptal kararına itiraz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Aynı mahkeme, CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Kongreler durduruldu

Bu gelişmenin ardından gözler, İstanbul’daki ilçe kongrelerine çevrildi.

Ancak kongrelere günler kala seçim kurullarından peş peşe durdurma kararları geldi.

Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy İlçe Seçim Kurulları, mahkeme kararlarını dayanak göstererek bu ilçelerde yapılacak kongreleri durdurdu.

Kararın gerekçesinde;

“İlgi a)’da kayıtlı dilekçe ile 13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi b)’de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, '39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresinin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, Bilgilerinize rica olunur” denildi.

CHP, YSK'ya başvurdu

CHP, İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

İstanbul’da CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.

Ne oldu?

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atandı.