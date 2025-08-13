CHP'den İmamoğlu için yeni kampanya

CHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşlar kampanyaya katılmaya davet edildi. Paylaşımda, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleri yer aldı.

Kampanya ile İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini destekleyen geniş bir katılım hedefleniyor.