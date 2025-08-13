CHP'den İmamoğlu için yeni kampanya

  1. Ekonomim
CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlattı.

CHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşlar kampanyaya katılmaya davet edildi. Paylaşımda, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleri yer aldı.

Kampanya ile İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini destekleyen geniş bir katılım hedefleniyor.

