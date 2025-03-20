CHP'den İmamoğlu için yeni paylaşım geldi: Gücünüz yetmez, biz milletiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktada İmamoğlu'na destek gösterileri düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları Saraçhane'ye gelmeye çağırmıştı. Bugün ise CHP, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla yeni bir paylaşımda bulundu.

"Gücünüz yetmez! Biz milletiz!"

CHP, "Gücünüz yetmez! Biz milletiz!" ifadekerini kullanırken "İmamoğlu Millete Emanet" etiketi de kullanıldı.