CHP'den "İmralı ziyareti için oylama yapıldı" iddiasına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sözcü Gazetesi'nin "İmralı ziyareti için oylama yapıldı" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi yalanlayan CHP'li Emir, şunları söyledi:

"Komisyon üyesi arkadaşlarımızla Komisyon çıkışında bir değerlendirme toplantısı yapılmış ancak herhangi bir oylama yapılmamış veya herhangi bir karar alınmamıştır. Konuyu partimizin yetkili kurulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

— Murat Emir (@muratemirchp) November 20, 2025

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret edip etmeyeceği yarın yapılacak oturumda belli olacak.

Oylama iddiası

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin komisyon üyesi milletvekillerinin önceki gün konuyu değerlendirdiği toplantıda yedisinin İmralı’ya gidilmemesi yönünde oy kullandığını iddia etmişti.

Öztürk haberinde, Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer İmralı’ya gitme yönünde oy kullandığını; hayır diyenler arasında ise Umut Akdoğan, Murat Emir, Nurhayat Kayışoğlu, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen’in olduğunu öne sürmüştü.