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CHP'den istifa edecek mi? Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt geldi

Milliyet Yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiasında bulundu. Yavaş, bu haberin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.

Haber Merkezi
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CHP'den istifa edecek mi? Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt geldi
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CHP'nin Tüzük Kurultayı, 4-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultay'da konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağına dair kendisine son 1 saat kala haber verildiğini belirterek "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin meselelerine değinmek isterdim ama bir saat önce telefonla 'Siz de konuşsun' denildi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturması ile aylardır sürdürülen fitne ortamına katkı sağlamış olduk" dedi.

Milliyet Yazarı Zafer Şahin, olayın ardından bir kulis haber kaleme aldı. Şahin, Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağının Ankara kulislerinde konuşulduğu iddiasında bulundu.

Yeniçağ gazetesi ise Zafer Şahin'in iddialarını "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" başlığıyla haberleştirdi.

"Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar, siz bari yapmayın"

Haberin paylaşılmasının ardından Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavaş, Yeniçağ gazetesinin paylaştığı haberi alıntılayarak "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.

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