CHP'den istifa edecek mi? Mustafa Bozbey'den açıklama geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında bir süredir kamuoyunda yer alan istifa iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bozbey, sosyal medya paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/jUaR6vEkbZ — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) February 9, 2026

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise sosyal medya hesabından "Mustafa Bozbey Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdır! Biz dedikodularla değil, halkın iradesiyle yol alırız. Bursa’mız için Mustafa Başkanımızla birlikte sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.