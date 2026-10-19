CHP'den istifa etmişti: Ahmet Aras'tan AK Parti açıklaması!

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ahmet Aras, CHP'den istifasına ilişkin, "CHP’de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim” dedi.

AK Parti'ye katılacağı iddialarına cevap veren Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa etmişti

Ahmet Aras, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, seçimde rakip olduğu bir partiye geçmeyi doğru bulmadığını belirtmiş ve seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini kaydetmişti.

Aras, bu açıklamadan üç gün sonra, 16 Ekim’de CHP’den istifa etmişti.

İstifasının gerekçesini, kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların belediye hizmetlerinin önüne geçmesi olarak açıklayan Aras, “Benim tarafım Muğla’dır” diyerek görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini duyurmuştu.