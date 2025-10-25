CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye katılma niyetinde olduğunu açıkladı.

Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez düzeyinde partinin yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirtti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP’yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla suçlayan Yıldırım, amacının Aksu’ya hizmet etmek olduğunu söyledi.