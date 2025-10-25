  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Takip Et

CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Antalya'da CHP’den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye katılacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye katılma niyetinde olduğunu açıkladı.

Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez düzeyinde partinin yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirtti. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP’yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla suçlayan Yıldırım, amacının Aksu’ya hizmet etmek olduğunu söyledi.

 

Gündem
İzmir Foça'daki sel felaketinden acı haber
İzmir Foça'daki sel felaketinden acı haber
Şiddetli yağış Bakırköy’de alt geçidi göle çevirdi
Şiddetli yağış Bakırköy’de alt geçidi göle çevirdi
İstanbul Vatan Caddesi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksici yaralandı (Video)
Vatan Caddesi'nde sağanakta yol çöktü: Taksici yaralandı
İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video)
Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da beklenen sağanak başladı