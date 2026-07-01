CHP'den istifa eden Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçmek için partinin İzmir temsilcileri ile yakın temaslarda bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

İddialara ilişkin egeligazete.com'a konuşan Cemil Tugay, "Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu söylentilerini reddeden Tugay, "Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum" diye konuştu.

CHP’deki süreçleri takip ettiğini belirten Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.

Yeni parti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı bir şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Şu anda yeni bir parti yok biliyorsunuz. Yeni parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Sonuçta bize güvenip de bu görevleri veren insanlar var, halkımız var" diyen Tugay, şunları söyledi:

"Bu güveni hiçbir şekilde sarsmadan görevimi en iyi şekilde yaparak devam edeceğim. Şu anda bağımsız olarak çalışıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Benim bu konuda daha önceden söylediğim sözler var. İzmir halkının oyları var bize emanet, onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim."