CHP'den istifa eden Ediz Ün'den açıklama: Mücadelemi sürdüreceğim

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül’de, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün üzerine kayıtlı Fatih Anıl'ın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerinde durdurup, sürücüsünün rızasıyla arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan Fatih Anıl ile Çağatay Rahmi Çetin, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, kaçak ürünlere ise el konuldu.

"Umuyorum ki çok kısa zamanda gerçekler apaçık ortaya çıkacak ve ben de yuvama döneceğim"

Edirne Milletvekili Ediz Ün, üzerine kayıtlı cipte çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmesi sonrası partisinden istifa etti. Ün, yaptığı açıklamada, olayın üzerine gidileceğini belirterek, "Umuyorum ki çok kısa zamanda gerçekler apaçık ortaya çıkacak ve ben de yuvama döneceğim. Ancak herkes bilsin ki; bu işin peşini bırakmayacağım. Soruşturma dosyalarının sonuna kadar takipçisiyim” dedi.

"Mücadelemi sürdüreceğim"

Edirne Milletvekili Ediz Ün, cipinde gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları bulunması üzerine yaptığı açıklamada, olayın sorumlusu olmadığını belirtti.

Ün, şoförü Fatih Anıl'ın aracı kendisinden teslim aldıktan sonra izinsiz bir şekilde suça konu eşyaları yüklediğini söyledi. Ün, "Olay günü Fatih Anıl, Bulgaristan dönüşü beni evime bıraktı. Kendisine aracın bakım zamanı geldiğini belirterek servise götürmesi konusunda anlaştık. Ben evimde istirahat ederken, Anıl aracıma hiçbir suretle haberim olmadan elektronik sigaraları yükleyip, yanına Çağatay Rahmi Çetin’i de alarak yola çıktı. Daha sonra polis ekiplerince durduruldular. Olayın aslı budur” dedi.

"Adımı ve itibarımı lekeleyen kişilerin yargı önünde hesap vermesi için mücadelemi sürdüreceğim"

Açıklamasında, basında yer alan bazı haberlere de tepki gösteren Ün, "Cumhuriyet savcısının beni arayıp araçta arama yapılacağını söylediği, benim buna karşı çıktığım gibi haberler tamamen asılsızdır. Olaydan haberdar olur olmaz, adli makamlara hem arama iznini verdim hem de sonuna kadar destek oldum. Ayrıca olayın hemen ertesi günü, 21 Eylül 2024 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundum. Dosya halen açık ve avukatlarım aracılığıyla takip edilmektedir. Adımı ve itibarımı lekeleyen kişilerin yargı önünde hesap vermesi için mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

"Yalan haber yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağım"

Olayın faili gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Ün, “Medya ile sosyal medyadaki kirli bilgilerin ve yalan haberlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelememesi amacıyla gönülden bağlı olduğum partimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umuyorum ki çok kısa zamanda gerçekler apaçık ortaya çıkacak ve ben de yuvama döneceğim. Ancak herkes bilsin ki; bu işin peşini bırakmayacağım. Soruşturma dosyalarının sonuna kadar takipçisiyim. Bundan sonra yalan haber yapanlarla, sosyal medya trolleriyle, hakaret edenlerle, teker teker yargı önünde hesaplaşacağım" dedi.