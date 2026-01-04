CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı: AK Parti'ye geçmemi millet istedi

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık'ta kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Aynı gün partisinden istifa ettiğini açıklayan Çakır'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

"AK Parti'ye geçmemi millet istedi"

Konuya ilişkin Sabah'tan Yusuf Özdemir'e konuşan Çakır, "Geldiğimiz noktada CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP'deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor" dedi.

Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında AK Parti'ye katılacağını söyleyen Çakır, "AK Parti'ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin'deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar. Bana kendilerine hizmet etmem için AK Parti'ye katılmam gerektiğini telkin ettiler. Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti'ye ilettim ve uygun görüldü" diye konuştu.

Ne oldu?

CHP'de önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanan CHP'li başkanlar için 'aklanmalılar' çağrılarına destek veren ifadeleri bulunan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıkmıştı. Çakır bir süre önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisi ile ilgili iddialara sessiz kalındığı gerekçesiyle CHP'li milletvekillerini protesto etmişti. CHP'nin 9 Aralık'ta ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Çakır, aynı gün partiden istifa ettiğini duyurmuştu.