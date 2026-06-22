CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı, AK Parti'ye katıldı
CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç aynı gün AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Koç’un istifasıyla birlikte partiden ayrılan CHP’li belediye başkanı sayısı 17’ye yükseldi.
Ankara'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.
Levent Koç hakkında geçtiğimiz günlerde istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Koç istifasının ardından aynı gün AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Dört başkan istifa edecek iddiası
Koç, 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü, kısa süre önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek birlikte poz verdi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 4 ilçe belediye başkanının CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.
İstifa edeceği iddia edilen isimler şöyleydi: Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Beşkanı Yakup Odabaşı, Kalecik Beldiye Başkanı Satılmış Karakoç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör.
Satılmış Karakoç ve Ertunç Güngör iddiaları yalanlayıp Mansur Yavaş'ın yanında olduklarını ifade etmişlerdi.
Levent Koç'un ise ilçedeki Mansur Yavaş pankartlarını kaldırttığı öne sürüldü.