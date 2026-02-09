CHP'den istifa eden Mesut Özarslan iddialara yanıt verdi: Bana ne AK Parti ne de MHP uzak

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından kameraların karşısına geçti.

Özarslan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çıkarmayı hedeflerken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı.”

"İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktaydı.

Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum. Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır."

“Biz de öyle bir ortamda artık CHP’de yer alamayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet aşkına hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart’ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.”

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi.”

“Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sınıflı laflar etmeyiz.”

“Atatürk’ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.”

AK Parti'ye geçecek mi?

Özarslan, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili ise "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabii ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili oturup konuşmadık. Bana ne AKP ne de MHP uzak” açıklamasını yaptı.

PORTAŞ incelemesiyle ilgili de konuşan Özarslan, “Benim dönemime ilişkin bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. Onlar müfteri olarak devam ediyorlar. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Devletin tüyü bitmemiş hakkı vardır, bunu bilsinler. Bunların hepsi boş beleş laflardır” ifadelerini kullandı.