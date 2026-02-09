CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Genel Başkan Özgür Özel'e suç duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Aziz Hemşerilerim,

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı'na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden…

Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine ve ailesine hakaret ettiğini öne sürdü. Özarslan’ın avukatı, Özel hakkında “tehdit” ve “hakaret” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

"Bu yaptıkların seni doğuran anneyi dahi utandıracak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın iddialarına dün Halk TV'de yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: 'Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. 'Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim. Aileye hiçbir hakaret yok, asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim.

"Rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi"

Zaten çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana 'Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu' dedi."

Özarslan hakkında PORTAŞ incelemesi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in suç duyurusu üzerine, Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

Şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleri ile inşaat uygulamalarının Özarslan’ın Genel Müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi.

Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Müfettiş incelemesi

Şikâyetin ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, “İhale süreçleri, protokoller, sözleşmeler” ve “Uygulama aşamaları” başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, “Soruşturma izni verilip verilmeyeceğine” karar verileceği öğrenildi.