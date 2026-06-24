CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan, daha sonra CHP’den de ayrılan Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Özdemir'in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında taktı.
İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den de istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün AK Parti'ye katıldı.
Özdemir'in AK Parti Grup Toplantısı'na AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile birlikte geldiği görüldü.
Nimet Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.
Özdemir, 17 Haziran'da CHP'den istifa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.