CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde: İşte ilk fotoğraf

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti Kongre Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu'nun bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP’den istifa etti.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

AK Parti'ye katılması beklenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nden ilk görüntüsü geldi.

Çerçioğlu'nun bugün 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Çerçioğlu, CHP'yi takipten çıkardı

Özlem Çerçioğlu'nun sosyal medyada CHP'nin hesaplarını takipten çıkarıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabını takibe aldığı görüldü.

