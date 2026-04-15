CHP’den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AK Parti’ye katıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Kumbul’un parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin 74 yıl aradan sonra kazandığı Serik’te belediye başkanı seçilen Kadir Kumbul’un istifasının ardından AK Parti’ye geçti.

Kumbul’un AK Parti’ye katılımı sade törenle gerçekleşti

Kumbul, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ile birlikte Ankara’ya giderek partiye katılım sürecini tamamladı. Rozet takma töreninin, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında yapılması planlanırken, Şanlıurfa’da dün bir okula yönelik saldırı nedeniyle programın iptal edildiği, bu nedenle daha sade ve basına kapalı bir tören gerçekleştirildiği öğrenildi. Kumbul’a parti rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında takıldı. Törende AK Parti Antalya Milletvekillerinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, “Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Serik’in daha güçlü hizmet alacağına inanıyoruz. Birlikte ilçemiz için çalışacağız” dedi.