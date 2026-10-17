  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı
Takip Et

CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı

CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin sonrasında partiden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yeni Parti'ye katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı
Takip Et

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti.

Cem Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.

2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti’ye üye oldu. Kotan’a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı duyuruldu.