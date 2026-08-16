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CHP'den istifa mı edecek? Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifasını açıklayan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Haber Merkezi
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CHP'den istifa mı edecek? Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP'li Muharrem İnce, bir paylaşımda bulundu. 

CHP'den istifa mı edecek? Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Resim : 1

Muharrem İnce, paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi.

'Zindandan dakkika farksızdır aydan'

Muharrem İnce'nin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Ekrem İmamoğlu 734.400 dakikadır zindanda ve “Zindanda dakika farksızdır aydan” 510 gündür hükümsüz tutsak! “Haberin var mı taş duvar?” Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var."