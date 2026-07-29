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CHP'den istifalar: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan YENİ Parti'ye geçiyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP'den istifalar: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan YENİ Parti'ye geçiyor
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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını ifade ederek, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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