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CHP'den AYM'nin iptal kararı hakkında açıklama

Kamulaştırma bedeline ilişkin düzenlemenin iptali hakkında açıklama yapan CHP'li Günaydın, "Anayasa Mahkemesi, hukuka aykırı biçimde tesis edilen kamulaştırma işlemi nedeniyle hiçbir kusuru olmayan malik tarafından açılan davada kamulaştırma bedelinin yasal faiziyle birlikte mahkeme veznesine yatırılmasını; mülkiyet ve etkili başvuru haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir." dedi.

Haber Merkezi
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CHP'den AYM'nin iptal kararı hakkında açıklama
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, koruma ve sit alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma kararına karşı dava açmak için kamulaştırma bedeli ve yasal faizinin depo edilmesine yönelik düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Anayasa Mahkemesinin, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddenin iptaline ilişkin kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydederek, "AYM, hukuka aykırı biçimde tesis edilen kamulaştırma işlemi nedeniyle hiçbir kusuru olmayan malik tarafından açılan davada kamulaştırma bedelinin yasal faiziyle birlikte mahkeme veznesine yatırılmasını; mülkiyet ve etkili başvuru haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir." ifadelerini kullandı.

 

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