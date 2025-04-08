CHP'den kanun teklifi: Siyasetçilerin mal varlığındaki değişim denetlensin

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcılarının siyasete girmeden önceki son 5 yıla ait mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanmasını ve bu kişilerin her yıl düzenli olarak mal beyanında bulunarak kamuoyuyla paylaşılmasını öngören kanun teklifini Meclis’e sundu. Günaydın, teklifin amacını “Siyasette yer alan tüm aktörlerin mal varlığındaki değişimlerin şeffaf biçimde izlenmesini, denetlenmesini ve kamuoyu denetimine açılmasını sağlamak” sözleriyle açıkladı.

5 yıl önceki mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanmasını talep etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi ile milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları, bakanlar ve yardımcılarının siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanması ve her yıl güncellenmesini talep etti. Günaydın, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de yargının araçsallaştırıldığı ve idari- adli denetimin açık biçimde siyasileştirildiği dönemde, yolsuzluk ekonomisi gelir dağılımını daha da bozmuş, açlık sınırı altında yaşayan yurttaşlarımızın sayısı 30 milyonu aşmıştır. Yolsuzluk sürecinin siyasi temeli konusunda toplumda tam bir görüş birliği olduğu açıktır. Verdiğimiz kanun teklifi ile siyasette yer alan tüm aktörlerin, mal varlığındaki değişimin etkin ve saydam biçimde, uzman kuruluşların da katkılarıyla izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyu sorgulamasına açılması amaçlanmaktadır."

Günaydın şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede; mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına Cumhurbaşkanlarının ve bakan yardımcılarının da dahil edilmesi, Cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcılarının, bakanların ve bakan yardımcılarının eşi ve çocukları dahil olmak üzere, göreve gelmeden önceki son 10’uncu ve 5’inci yıl sonu mal varlıklarının MASAK tarafından saptanarak raporlaştırılması, halen her 5 yılda bir yapılan mal bildirimlerini her yıl yenilenmesi ve geçmişten bu yana MASAK saptaması ve şahsi bildirim niteliğindeki tüm mal varlığı bildirimlerinin, siyasi aktörün niteliğine göre TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu bilgisi ve denetimine açılması, geliriyle orantılı olmayan mal tüm varlığı artışlarının, istisnasız ve ayrımsız olacak şekilde araştırılması, idari-adli denetim süreçlerine konu edilmesi amaçlanmaktadır."