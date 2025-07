CHP’den komisyon şartı: Nitelikli çoğunluk ya da eşit temsil olmazsa komisyona üye vermeyeceğiz

Takip Et

CHP MYK, dün parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Saat 13:50’de başlayan MYK toplantısı üç saat sürdü. MYK’nın gündem maddeleri arasında mitingler, cumartesi günü açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, program çalışmaları, milletvekillerinin ağustos ayındaki saha çalışması, orman yangınları ve “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM’de kurulması planlanan komisyon yer aldı.

“Devlet çırılçıplak yangının ortasında”

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan orman yangınları MYK’nın öncelikli gündem maddeleri arasındaydı.

İktidarın yangınla mücadele konusundaki yetersizliğini vurgulayan CHP kurmayları, muhalefetin tüm uyarılarına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığının hazırlıkları yapmadığını belirtti.

Kurmaylar konuya ilişkin “Devlet çırılçıplak yangının ortasında. Yaşadığımız yangınlar itfaiyelerle söndürülecek düzeyde değil. Bir filo oluşturulması gerekiyor. Bunun planlamasının kıştan yapılması gerekirdi. Türkiye’nin yıllardır yaşadığı bir sorun bu. Dört-beş yıldır ciddi anlamda her yaz yangınlarla ormanlarımız yok oluyor. Yangınlara ilişkin her yıl iktidara uyarı yapıyoruz. Dört-beş yıl önce planlaması yapılsaydı şu an bu sorunu yaşamıyor olacaktık. 80 bin zeytin ağacının kesilmesi tartışılırken bir hafta içinde 100 binden fazla ağacımız yandı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Komisyon gündemde

Mecliste kurulacak süreç komisyonu da CHP MYK’nın gündem maddeleri arasındaydı. CHP’nin Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP’nin sürece dair politikalarını tartışmak üzere ocak ayında kurduğu “Demokrasi ve Adalet Komisyonu”na ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

CHP’den komisyon için iki şart

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyon için 31 Temmuz’a kadar partilerden üye isimleri belirlemelerini istedi. CHP MYK da komisyona üye verip vermeyeceği tartışmasına son noktayı dün yapılan toplantıda koydu.

MYK’da alınan karara göre CHP komisyona iki şartla üye verecek.

Şartlardan biri CHP Genel Başkanı Özel’in daha önce de belirttiği üzere komisyonda eşit temsilin olması. Buna göre CHP, komisyonda her partiden eşit sayıda üye olmasını istiyor.

CHP’nin ikinci şartı ise nitelikli çoğunluğun sağlanması. Bu durumda komisyonda kararların üye sayısının üçte iki veya beşte üçünün oyuyla alınması gerekiyor.

CHP, şartlarının sağlandığına ilişkin açıklama bekliyor

Kurmaylar, bu iki şartın Meclis Başkanı Kurtulmuş’a CHP Grup Başkanvekilleri tarafından iletildiğini, şimdi yetkili bir ağızdan bu yönde bir açıklama beklediklerini belirtti. MYK’da alınan karara göre bu iki şarttan birinin sağlanması durumunda CHP komisyona üye verecek. Eğer her iki şart da sağlanmazsa CHP, süreç komisyonunda yer almayacak.

“Demokratikleşme yolunda bir çaba olursa komisyonda yer alırız”

AK Parti’nin Türkiye’ye bir adalet borcu olduğunu belirten kurmaylar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Komisyonun fikir babası biziz, komisyonun kurulmasını isteyen biziz, elbette kendi kurulmasını istediğimiz komisyona gireriz ama şartlarımız sağlanırsa. Komisyonda yer almak istiyoruz, bu konuda irademiz var, katkı vermek niyetindeyiz ama sadece komisyonda yer almak için yer almayız. Neticede CHP o komisyonu meşrulaştıracak. Sırf girmiş olmak için CHP orada olmaz. Samimi, şeffaf, demokratikleşme yolunda bir çaba, bir gayret olacaksa biz orada oluruz. Demokratikleşme yolundaki o samimi gayret ve çaba da ya eşit temsille olur ya da nitelikli çoğunlukla karar alınırsa olur.”