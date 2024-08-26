CHP'den kritik mesaj: Erken seçim yakındır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut erken seçimin yakın olduğu görüşünü savundu. Bulut, "Biz zaten hazırız. Erken seçim birinci parti olmuş bir partinin liderinin ya da kadrolarının istemeyeceği bir şey olabilir mi? Bu siyasetin varlığına aykırı bir şey" dedi.

Bulut, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen buluşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin önemli bir sonuç aldığını söyledi.

Ülke gündeminin dinamik olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası yeni bir siyasi iklime evrildi. Bunu doğru tarif edebilir, buradan olumlu sonuçlar çıkarabilirsek tabloyu da değiştirme imkanı doğmuş olur" dedi.

"Biz zaten hazırız"

Bulut, iktidara gelmeye hazır olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Biz zaten hazırız. Erken seçim birinci parti olmuş bir partinin liderinin ya da kadrolarının istemeyeceği bir şey olabilir mi? Bu siyasetin varlığına aykırı bir şey. Hep söylüyoruz, gölge kabineyle, genç kadrolarla biz iktidara hazırız. İktidar için her türlü hazırlıklara devam ediyoruz.