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CHP'den 'kurultay incelemesine' ilk tepki: Siz kimsiniz kardeşim?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili inceleme başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sert ifadeler kullanarak, "Kimsenin haddine değildir. Siz kimsiniz, kardeşim?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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CHP'den 'kurultay incelemesine' ilk tepki: Siz kimsiniz kardeşim?
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4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini Özgür Özel’e devrettiği CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

KRT'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayla ilgili inceleme başlattı. Konuya ilişkin CHP’den ilk açıklama Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Sözcü TV'ye bağlanarak kararı değerlendiren Başarır, "31 Mart’ta milyonların oy verdiği birinci partiyi mi yargılıyorsunuz? Savcı Bey, bu sizin haddiniz mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları söyledi;

'Siz kimsiniz kardeşim?'

"Sadece gülüyorum ama bir yandan da lanetliyorum. Kurultayımızın üzerinden 1 buçuk yıl geçmiş. CHP’nin Kurultayı en üst organdır. Ona dava açmak kimsenin haddi değildir. Belediye başkanlarımıza yapılan hukuki müdahalelerden sonra ben “Bu ülkede yargı eliyle halkın iradesine darbe yapılıyor” demiştim. Kimsenin haddi değildir. Siz kimsiniz kardeşim? Belediye başkanlarını yargıla, milletvekillerini yargıla, şimdi partiyi yargıla öyle mi? Bu darbe dönemlerinde yaşanmadı. Siz kimi yargılıyorsunuz? 31 Mart’ta milyonların oy verdiği birinci partiyi mi yargılıyorsunuz? Senin haddin mi Savcı Bey?"

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