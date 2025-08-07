CHP'den makam aracı iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın kuruluşlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'a ait bir aracı makam aracı olarak kullandığı iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır. Genel Başkanımızın, İBB soruşturmasında, savcı-avukat çetesini deşifre ettiği gün böyle bir iftiranın ortaya atılması, suçluluğun telaşından başka bir şey değildir. Partimiz hakkında aylardır iftiralar atan, her iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan, kendine gazeteci diyen ve bu gerçek dışı iddiayı gündeme getiren tetikçi hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.