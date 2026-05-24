CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama geldi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin, Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonları CHP Genel Merkezi kapısı önüne çekmesini istedikleri öne sürüldü.

Mansur Yavaş'ın bu isteğe cevap vermediği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı. Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır" dedi.