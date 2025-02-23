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CHP'den Meclis'e girmişti: Serap Yazıcı Özbudun AK Parti MKYK listesine girdi

CHP listesinden Meclis'e giren Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, dün Gelecek Partisi'nden istifa etti. Bugün ise AK Parti MKYK listesinde yer aldı.

Haber Merkezi
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CHP'den Meclis'e girmişti: Serap Yazıcı Özbudun AK Parti MKYK listesine girdi
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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. Aylardır parti yönetiminde ve kabinede radikal değişiklikler olacağı konuşulurken, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi. Listede yer alan isimlerden biri ayrıca dikkat çekti.

AK Parti MKYK'da kendine yer buldu

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve dün sosyal medya hesabından yayımladığı tek cümleyle Gelecek Partisi'nden istifa eden hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katılıp MKYK listesinde kendine yer buldu.

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