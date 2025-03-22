CHP'den MHP'nin kurultay açıklamasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini söyledi ve "23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca olağanüstü kurultayda aday olduğunu da duyurdu.

MHP'den kurultay açıklaması: Partiyi kurultaya götürmesi mümkün değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir."

CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa,



ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa;



iptal kararı geriye yürüyeceğinden,… — Feti Yıldız (@YildizFeti) March 22, 2025

CHP'den yanıt: Kurultayımızın iptal olması olanaksız

CHP Grup Bakanvekili Murat Emir, MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamasına yanıt vererek, "Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlı ve usulü açıdan sıkı kurallara bağlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır. Burada cevap bulunması gereken asıl soru; adliyelere talimat veren siyasetçilerin hukuku bir kez daha katledip katledemeyecekleridir" dedi.