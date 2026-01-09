CHP’den milletvekili transferlerine tepki: AKP sokakta kaybettiği itibarı, siyaseten bitmiş kişilerde arıyor

CHP, yeni yılın yol haritasını belirlemek üzere toplantılarına Parti Meclisi (PM) ile devam etti. PM’de ülke ve dünyadaki tüm gelişmeler ve ekonomi gündemleri öne çıkarken, CHP kurmayları kendi listelerinden seçilip milletvekillerinin AK Parti’ye transferini de değerlendirdi.

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in haberine göre yaklaşık beş saat süren PM toplantısında; CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan Venezuela ve Suriye’deki gelişmelere dair, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise rapor yazım aşamasına gelen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili sunum yaptı.

“2026 herkes için zor geçecek”

2026’da erken seçim talebini yükselten CHP’liler, dünyanın en uzun ve en yüksek katılımlı seçim kampanyasını örgütlediklerine dikkat çekti.

CHP’li kurmaylar, açlık sınırının altında kalan asgari ücretle, günden güne eriyen emekli aylıklarıyla halkın ekonomik darboğazda olduğunu vurgulayarak “2026 herkes için zor geçecek. Açıklanan zamlar toplumda ciddi infial yaratıyor” dedi.

Partinin yol haritasında ekonominin öncelikli gündem olduğunu belirten kurmaylar, CHP’ye yönelik yargı kuşatmasının da sürdüğünü ifade etti.

27 Ocak’ta başlayacak Beşiktaş Belediyesi ve 9 Mart’ta başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davalarının haftalarca süreciğine ve kamuoyunun ilgisinin oraya çekilmek istendiğine dikkat çekti.

“Yargı ablukasına” karşı CHP’nin yalnız bırakıldığı yorumları hakkında ise kurmaylar, partilerin kendi siyasi hatlarına göre hareket ettiğini ancak toplumun yalnız bırakmadığını söyledi.

19 Mart’tan bu yana yapılan 79 mitinge işaret ederek “Eksi 5 derecelerde alanlar doluyor, demek ki toplum yalnız bırakmıyor. Önemli olan bu” dedi.

CHP’den transferlere tepki: 2023 seçimini niye kaybettiğimizin göstergesi

Medyascope‘a konuşan CHP’li kurmaylar, CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Parti’ye katılmasına da tepki gösterdi. “Hepimiz Hasan Ufuk Çakır’ı seçildiği gün tanıdık” diyerek Çakır’ın CHP’li olmadığına işaret eden kurmaylar “Geç bile kaldık. ‘Kimseyi dışlamayalım’ dedik ama vukuatı bir değil, iki değil. Parti ona çok fazla tahammül etti” diye konuştu.

“CHP listelerinden seçilen vekillerin AK Parti’ye geçmeleri 2023 seçimini niye kaybettiğimizin göstergesi” yorumunu yapan CHP’liler, Çakır’ın annesinin 10 ay önceki bir sokak röportajında söylediklerine değindi.

Çakır’ın annesi “AK Parti teşkilatından olduklarını” ve milletvekili seçimleri için CHP’ye, Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’a oy verdiklerini söylemişti.

Seçim ittifaklarına şartlı yaklaşım

Altılı Masa bileşenlerine ayrılan kontenjanla CHP listelerinden 39 milletvekili seçildiğini hatırlatan kurmaylar, “İttifak süreci partiye oy anlamında bir şey getirmedi, bunu sahada gördük. Bunun değerlendirmesini kurultay delegelerimiz yaptılar ve değişimin önünü açtılar” diye konuştu.

Altılı Masa sürecine özeleştirel yaklaşımın ittifaklara kapıyı kapatmak anlamına mı geldiği sorusuna kurmayların yanıtı “İttifaklar yine kurulabilir ancak bunu doğru bir stratejiyle kurup toplumsal karşılığını yaratmak gerekiyor. Aksi durumda hiç kimseye bir faydası olmuyor” oldu.

“İktidar sokakta kaybettiğini transferlerde arıyor ama yolcudur Abbas”

CHP’li belediyelere dönük operasyonlara işaret eden kurmaylar “AKP bir yandan belediye başkanlarımızı baskı altına almaya çalışırken, bir yandan da transfer etmeye çalışıyor” dedi. AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sokağa çıkamadığını söyleyen kurmaylar, CHP’lilerin oylarıyla seçilmişlerin, gidenlerin durumuna bakmasını tavsiye etti.

Kurmaylar, AK Parti’ye bilgisi dışında üye yapılan kişileri de hatırlatarak “Sahte üye kampanyalarına değil, sokağa baksınlar” dedi. Ayrıca CHP’liler “AKP sokakta kaybettiği itibarı, siyaseten bitmiş arkadaşları transfer ederek kazanmak istiyor ama buradan bir şey elde edemez. Daha önce de edemedi” yorumunu yaptı.

Çözüm sürecinin yasal düzenlemeleri için etki analizi ihtiyacı

CHP’nin yeni yılın yol haritasını şekillendireceği toplantılarda önemli gündemlerinden biri de yeni çözüm süreciydi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 23 il başkanı ve kanaat önderiyle yapılacak 9 Ocak’taki toplantı öncesinde CHP PM, güncel gelişmeleri ve Suriye’de Şam hükümeti ile SDG arasındaki çatışmaları ele aldı.

CHP’li kurmaylar, özellikle bölgeden gelecek kanaat önderlerine CHP’nin Kürt sorununun çözümü için hazırlıklarını ve yaklaşımlarını anlatacaklarını kaydetti. CHP’nin komisyona sunduğu raporda yasal düzenleme önerilerinin eksik olduğu yorumlarına, yasal düzenleme için sahanın gerçeklerine uygun bilgilere ihtiyaçları olduğu ve veri talep ettikleri şeklinde karşılık verdi.

Silah bırakmanın ardından yasal düzenleme hazırlığının Adalet Bakanlığı’nca yapılması gerektiğini vurgulayan CHP’liler, raporda Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda kapsamlı değişiklik önerilerini hatırlattı. “Silah bırakma ile demokratikleşme adımları ile iç içe olmalı, bunu hep vurguladık ve raporumuzda da bu çerçeveyi çizdik” diyen kurmaylar, etki analizleri yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Suriye’deki gelişmeler Türkiye’de çözüm sürecini akamete uğratmamalı”

İnfaz düzenlemesiyle 55 bin kişinin tahliye edildiği 11. Yargı Paketi için de etki analizi istediklerini ancak iktidarın yapmadığını vurgulayan CHP’liler “Kaç kişi dışarı çıkacak, kaç kişi denetimli serbestlik kapsamında olacak? Bunları ortaya koymadığınız sürece önerilecek her yasal düzenleme havada kalır” görüşünü dile getirdi.

CHP’liler öte yandan, sürecin sınır ötesi gelişmelere bakarak akamete uğramaması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriye, Türkiye’deki Kürt meselesini önemli ölçüde etkiliyor ve iç içe geçmiş bir meseleye dönüştü. Ama biz Türkiye’nin alacağı tutum bakımından, Suriye’de diplomasi ve diyalog öne çıkartılarak çözümünden yanayız. Suriye’de hızla, orada yaşayan bütün vatandaşların kimliklerini, inançlarını güvence altına alan yeni bir anayasanın demokratik mekanizmalarla oluşturulması lazım. Evet, iç içe geçmiş bir mesele ama Suriye’deki gelişmeleri önümüze koyarsak Türkiye’de çözüm için tarihi fırsatı ıskalamış oluruz. Biz hızla komisyon çerçevesinde ortak bir raporda uzlaşmak; silahsızlanma, entegrasyon ve demokratikleşmeyi bir arada düşünen bir çerçeveyi parlamentonun gündemine almak durumundayız.”