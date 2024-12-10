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CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi, çarşamba günü Meclis'te dış politika gündemiyle bir toplantı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu milletvekillerini bilgilendirecek.

Haber Merkezi
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CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi
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CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yarın (11 Aralık) Meclis’te CHP’li milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Gelecek hafta da CHP milletvekili eski büyükelçi Namık Tan’ın da katılımıyla, ikinci bir sunum yapılacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin genel merkezinde CHP’nin hem milli güvenlikten hem de dış politikadan sorumlu danışma kurullarını topladı. Toplantıda Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi.

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