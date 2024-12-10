CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yarın (11 Aralık) Meclis’te CHP’li milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Gelecek hafta da CHP milletvekili eski büyükelçi Namık Tan’ın da katılımıyla, ikinci bir sunum yapılacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin genel merkezinde CHP’nin hem milli güvenlikten hem de dış politikadan sorumlu danışma kurullarını topladı. Toplantıda Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi.