CHP'den Numan Kurtulmuş'a 'oda dağılımı' tepkisi

CHP'li kaynaklar, TBMM Başkanı'nın oda dağılımı yaparken asgari nezaket kurullarına uymadığını ileri sürerken, "CHP için önemli olan odalar, mevkiler, makamlar değil, içinde çalışan insanlar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynaklar, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP son genel seçimlerden milletin iradesiyle ikinci parti olarak çıkmıştır. CHP’nin kurumsal kimliği devam etmektedir. Ayrılan YENİ Parti’dir. Meclis Başkanının yetkisini kullanırken ‘Milletvekili sayısı azaldığı için şu anda size ait olan alanı daraltmak durumundayız’ diyerek, CHP Grup Yönetimine CHP’nin kullandığı hangi alanları muhafaza etmeyi tercih ettiklerini sormadan karar alması yanlıştır. Meclis Başkanının CHP’nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı ‘Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına’ izin vermiştir."