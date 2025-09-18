  1. Ekonomim
  3. CHP'den Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki: O veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi kabul edilemez
CHP'den Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki: O veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Orkun Özeller veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi, ailelerine sosyal medya tacizi kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatanseverlerden korkmayın. Terörü bitirmeye çalışırken, yıllarını vatan savunması için feda edenlerin konuşmasından, tecrübelerini aktarmasından korkmayın. Susturmak, ifade özgürlüklerini ellerinden almak kimseye en başta milli güvenliğimize katkı sağlamaz.

Görüşler açıklanırken terörün bitirilmesi için yıllarını vermiş askerlerin üye olduğu ve kanunla kurulmuş emekli asker derneklerini (TESUD, TEMAD, TEMUD) de dinleyin. Vatan uğrunda ölmeyi göze alanların, ömrünün ilkbaharında vurulanların, sözleri, değerlendirmeleri ve önerileri her şeyden kıymetlidir. Orkun Özeller veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi, ailelerine sosyal medya tacizi kabul edilemez."

