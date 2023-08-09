CHP'den orman yangını açıklaması: Kalifiye personel ve araç sayıları artırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında orman yangınlarının artık kronikleşen bir sorun olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamasında, CHP'li belediyelerin personel ve müdahale için gerekli araç sayısını artırmasının yanı sıra vatandaşları bilinçlendirmek için pek çok çalışma yürüttüğüne işaret eden Akın, çalışmalarla orman yangınlarına müdahalenin 3 ile 6 dakika içinde yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

CHP'li belediyelerin yetki alanlarındaki işletme, fabrika ve konaklama yerlerinin düzenli olarak denetlendiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Milli servetimiz ormanları korumak hepimizin görevi. Bu kapsamda başta kıyı bölgelerindeki belediyelerimiz olmak üzere kalifiye personel ve araç sayıları artırıldı. Yangın riski taşıyan alanlarda kurulan yangın söndürme hidrantlarının kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilerek olası bir yangına karşı hazır hale gelmeleri sağlandı. Ormanlık alanlarda, yol kenarlarındaki otların temizliği düzenli olarak yapılarak, izmaritlerin olası yangınları başlatma riski azaltılmaktadır. Ayrıca, ormanlık alanlara yakın bölgelerde oturan vatandaşların bilinçlendirilmesi için orman yangınlarına karşı mücadele edilmesi amacıyla broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Bazı CHP’li belediyeler, orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında gönüllü vatandaşlarımıza 'Temel İtfaiyecilik Eğitimi', 'Temel İlk Yardım' ile 'Temel Arama Kurtarma' eğitimleri vererek 'Gönüllü İtfaiyecilik Birimi'ni kurdu. Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılarak gönüllü itfaiyeci sertifikası alan vatandaş sayısı 2023 itibarıyla 6 binin üzerine çıktı. Piknik alanlarının fazla olduğu yerlerde de yangınlara müdahale etmek için 'İtfaiye Müdahale Grubu' kuruldu."