CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası hakkında, "Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" açıklamasını yaptı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili CHP'den açıklama geldi.

Gazeteci Barış Pehlivan'a konuşan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstifa edeceği ve AK Parti’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Zeybek, "Hepsiyle teker teker görüşeceğim" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasını doğrulamış ve Aydın'da üç ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçeceğini söylemişti.

Bülbül, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini ifade etmişti.

AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar ise söz konusu iddiayı yalanlamış ve "Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" demişti.

