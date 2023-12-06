CHP'den PISA 2022 değerlendirmesi: Ülkemiz tüm alanlarda geri sıralarda yer aldı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 raporundaki durumu TBMM’ye taşıdı.

Aynı zamanda TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi de olan Demir, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye, matematik alanında 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer aldı. Fen bilimleri alanında 37 OECD ülkesi arasında 29'uncu sırada, okuma becerileri alanında ise 37 OECD ülkesi arasında 30'uncu sırada yer aldı. Ülkemiz maalesef tüm alanlarda OECD ülkeleri arasında geri sıralarda yer almıştır. Sürekli değişen müfredat ve eğitim sistemi, öğrencilere yeterli imkanların sağlanmaması, 2023 yılında ülkemizde hâlâ okullarda öğretmen, laboratuvar ve eğitim materyallerinde eksiklikler olması AKP’nin eğitime verdiği önemi gözler önüne sermektedir.

PISA 2022 raporuna göre Türkiye’deki öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının OECD ülkelerine göre daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Türkiye okuma becerilerinde 2003 yılında 35’inci iken, 2022 yılında 36’ncı, matematik becerilerinde 2003 yılında 33 üncü iken, 2022 yılında 39’uncu, fen becerilerinde ise 2003 yılında 33 üncü iken 2022 yılında 34 üncü olmuştur. PISA uygulamasının gerçek değerlendirmesi tüm ülkeler arasındaki sıralamadır.

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu verilerle övünmesi anlaşılır gibi değil"

2022 PISA raporunda Türkiye'de öğrencilerin yüzde 33'ü (en büyük pay) sosyo-ekonomik ölçeğin en alt uluslararası seviyesinde yani beşte birlik dilimde yer aldı; bu da onların 2022'de PISA sınavına giren en dezavantajlı öğrenciler arasında olduğu anlamına geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu verilerle övünmesi anlaşılır gibi değil.

Araştırmada Türkiye’de yaklaşık her 10 öğrenciden 3'ünün okulda kendini yalnız, dışlanmış gibi ve okula ait değilmiş gibi hissettiğini bildirdiği ve Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 27’sinin zorbalık içeren davranışlardan herhangi birine uğradığını bildirdiği raporlanmıştır.”