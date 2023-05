CHP'den polisler için 14 maddelik acil eylem planı

Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik hazırlanan 14 maddelik acil eylem planını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada polis memurlarına seslenen Bakan şunları kaydetti:

“Değerli polis kardeşlerim; insanca çalışacağınız ve yaşayacağınız koşulları hep birlikte sağlayabiliriz. Sizleri dinleyen, önceleyen ve derdinizle dertlenen bir teşkilat düzenini oluşturabilir, yaşadığınız tüm sorunları ortadan kaldırabiliriz. Bugüne kadar her zaman yanınızda oldum, arkanızda durdum. Ekonomik, sosyal, kültürel, sendikal her türlü hakkınızı savundum. Şimdi tüm bunları gerçekleştirebiliriz, çok yakınız. Tüm bunlar, karar verirken aklınızda ve kalbinizde olsun. Yasal güvence, her vali ve emniyet müdürünün değişmesi durumunda çalışma sisteminin değiştirilmesine engel olacak ve polislik mesleği, çağdaş devletlerdeki insani çalışma standartları ile denk hâle gelecek.”

Murat Bakan’ın polislerin yaşadığı sorunlarının çözümüne yönelik açıkladığı 14 maddelik eylem planı şöyle:

- Fazla mesai ücretinin ödenmesi.

- 12-24 ve 12-36 (Emniyet teşkilatında ‘çakma’ diye tabir edilen) sistemlerinin polislerin çalışma hayatından tamamen çıkarılması.

- Meslek içi yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması ve hak eden birikimli personelin amir olması.

- Her ile yüksek kapasiteli personel lojmanı inşa edilmesi ve polis lojmanları bünyesinde çocuk kreşi açılması.

- Taban maaşın yeniden yapılandırılması.

- Polis Sandığı’na zorunlu üyeliğin kaldırılması, Polis Sandığı’nın alanında uzman iktisatçılar ile yeniden yapılandırılması.

- Polise, dünyadaki örneklerine uygun sendika hakkının verilmesi.

- Polis intiharlarına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması.

- Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması.

- Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesainin yasaklanması.

- Sivil personelin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi.

- 2. şarkın derhal kaldırılması.

- Bekçilerin (sürekli gece görevinde çalıştırılması) çalışma sistemlerinin yeniden düzenlenmesi.

- Emniyet Teşkilatı Vakfı’nın gelirlerinin polislere sosyal tesis, lojman ve kreş yapılması amacıyla kullanılması.