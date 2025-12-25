CHP'den Sadettin Saran tepkisi: İşi sulandırmayın, siz baronları açıklayın

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınma şekline tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, saç testinde uyuşturucu bulgusuna rastlanmasının ardından Fenerbahçe Stadı’na gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

CHP’li Burhanettin Bulut ve CHP’li Ali Mahir Başarır, Saran’ın gözaltına alınma şekline sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Kime, neyin gözdağı verilmektedir?”

Bulut, şunları söyledi:

“Fenerbahçe Kulübü Başkanı ifadeye çağrılsa zaten gider; nitekim yurt dışında olmasına rağmen alelacele ülkeye dönüp ifade vermiştir. Buna rağmen asırlık çınar, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe’nin başkanlık makamından gözaltına alınması kabul edilemez. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Kime, neyin gözdağı verilmektedir?”

"Siz baronları açıklayın!”

Başarır ise şu ifadeleri kullandı:

“118 yıllık bir camianın kapısına jandarma yollayacak kadar küçülen bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız! Kendi rızasıyla ifade vermiş bir milyonlarca taraftarı olan kulübün başkanı neden böyle bir muameleye maruz bırakılır? İşi sulandırmayın! Siz baronları açıklayın!”