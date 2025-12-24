CHP'den Saran açıklaması: Kime, neyin gözdağı verilmektedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı ifadeye çağrılsa zaten gider; nitekim yurt dışında olmasına rağmen alelacele ülkeye dönüp ifade vermiştir. Buna rağmen asırlık çınar, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanlık makamından gözaltına alınması kabul edilemez. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Kime, neyin gözdağı verilmektedir?" ifadesini kullandı.