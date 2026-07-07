CHP'den seçilen Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldı
CHP'den seçilen Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldı. Partiye katıldığını Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu.
CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi’ne katıldı.
Denizli'de, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kale Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla, Zafer Partisi’ne geçti. Hayla’nın Zafer Partisi’ne geçtiğini, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.
Özdağ paylaşımında; "Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı.— Ümit Özdağ (@umitozdag) July 7, 2026
Değerli Erkan başkan, Zafer Partisine, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz. @zaferpartisi @Kale_Belediyesi @ pic.twitter.com/MZrp7XCJkE