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CHP'den seçilen Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldı

CHP'den seçilen Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldı. Partiye katıldığını Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'den seçilen Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldı
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CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi’ne katıldı.

Denizli'de, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kale Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla, Zafer Partisi’ne geçti. Hayla’nın Zafer Partisi’ne geçtiğini, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'den seçilen Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldı - Resim : 1

Özdağ paylaşımında; "Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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