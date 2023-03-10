CHP'den seçim kararıyla ilgili açıklama

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenilenmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erkek, Erdoğan'ın kararı konusunda, “Tek imzayla, tek kararla 14 Mayıs’ta seçime gidiyoruz. Hayırlı olsun ülkemize, milletimize. 14 Mayıs’ta sandıkta kendisini uğurlayacağız. 14 Mayıs’taki seçim, referandum niteliğinde de bir seçim olacak. Türkiye bir karar verecek, tek adam rejimi mi demokrasi mi, liyakat mı sadakat mı, hukuk mu keyfilik mi? Buna da karar vereceğiz. Biz yeni bir sistem inşa edeceğiz.” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü devam ediyor”

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erkek, “Büyük acılar devam ediyor. Deprem enkazında da gördük. Kolonları kesilen binaların nasıl çöktüğünü, insanların nasıl o enkazlarda yaşamını yitirdiğini gördük. Tek adam sistemi, saray iktidarı da devletin kolonlarını kesti. Devletimizi liyakat temelinde yeniden yapılandıracağız. Siyasi ahlakı getireceğiz, tek adam rejimine son vereceğiz. Demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Yoksulluğu yeneceğiz, adaleti tesis edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Demokratik bir başkanlık sistemi değil”

Erken seçim yerine “seçimlerin yenilenmesi” denilmesini değerlendiren Erkek, şunları söyledi:

“Çünkü Anayasa’da öyle yazıyor. Zaten sorun sistemde. Öyle ucube bir sistemle yönetiliyoruz ki normalde Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmamalı. Başkanlık sistemi diyorlar. Demokratik bir başkanlık sistemi de değil bu. Başkanlık sistemlerinde başkanın meclisi fesih yetkisi, seçimleri erkene alma yetkisi olamaz ki zaten. İki sene önce bu karar alsaydı ne olacaktı? İki sene önce seçime gidecektik. Bu yetkiyi nasıl alabiliyorsunuz siz? Olağanüstü hâl döneminde verilen yetkiler bunlar. Olağanüstü hâl döneminde, iktidar Anayasa’yı araç olarak kullanıp 85 milyonu, Türkiye’yi bir tek adam sistemine savurdu, sürükledi. Bu sistemi değiştireceğiz, sorun sistemde.”

“Siz bu sistemde yargıyı bağımsız yapabilir misiniz?”

CHP’li Erkek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, “Siz bu sistemde Merkez Bankası’nı bağımsız yapabilir misiniz? Sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Siz bu sistemde yargıyı bağımsız yapabilir misiniz? Bunların hepsini değiştireceğiz, hazırlıklarımız tamam.” sözleriyle eleştirdi.

Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm mutabakatlarımız, hükümet sistemimiz, programımız, ilkelerimiz ve Cumhurbaşkanımız, kadrolarımız hazır. Önemli olan gücü bir kişiye vermek değil, güçlü kadrolar ve güçlü kurumlar tesis etmek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki, saraydaki bakanlılara paralel kurulmuş tüm politika kurulları ve ofisleri de lağvedeceğiz, kaldıracağız. Öyle koltuk yok 4, 5 maaş. Liyakati tesis edeceğiz. Önemli olan bu. Anayasa’da bu yazdığı, bu ucube sistem bu yetkiyi ona verdiği için karar aldı, Meclis şeklen çalışıyor gibi gözükecek. Hayırlı olsun. 14 Mayıs’ta sayın Erdoğan’ı milletimizle birlikte uğurlayacağız. Bu tek adam rejimine yeter diyeceğiz, demokrasiyi hep birlikte tesis edeceğiz.”