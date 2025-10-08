CHP'den Soma açıklaması: Termik santral ve bölgesel ısıtma sistemi sorunu biran önce çözülmeli

​CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 5 Eylül'deki Soma ziyaretinde kamuoyunun önünde 'Sorunu çözeceğiz' yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan, adeta Soma halkına mavi boncuk dağıtmıştır. Ancak aradan bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen ne somut bir adım atılmış, ne de vatandaşlarımızın içini rahatlatacak bir gelişme yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

​"Vatandaşlar çaresizlik içinde bekliyor"

​Açıklamada, gelinen noktada santralin hala faaliyete geçmediği ve bölgesel ısıtma sisteminin devreye alınmadığını vurgulayan Elbinsoy, soğuyan havalarla birlikte halkın mağduriyetinin giderek derinleştiğini belirterek şunları kaydetti:

​"Soma halkı kış kapıya dayanmışken 'ne zaman sıcak su verilecek, santral ne zaman çalışacak' sorularına yanıt bekliyor. Fakat iktidar cephesinden ses yok. Bakanın ziyaretinde verilen sözler havada kalmış, yerel sorunlar yine ertelenmiş, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları bir kez daha görmezden gelinmiştir. ​Soma halkı soğukta bekletilemez.

Sorunların çözümü için acil bir takvim kamuoyuyla paylaşılmalıdır. ​Vatandaşların mağduriyetini giderecek somut adımlar derhal atılmalıdır. Bugün bu sorunlara çözüm üretmeyenler, yarın Soma halkının karşısına çıkacak yüzü bulamayacaklardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkımızın yanında olmaya, onların hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."