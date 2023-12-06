CHP'den 'tek zam'a karşı öneri: 'Asgari ücrete yılda 3 kez zam talebi Meclis'e sunuldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardımla ayakta durduğunu söyledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların yaşam standardının gittikçe düştüğünü belirten Gürer, yoksul kesimlerin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını savundu.

"Asgari ücret 'ortalama ücrete' dönüştü"

Vergi ve gelir adaleti ile geçinilebilir bir ücretin her kesim için sağlanması gerektiğini dile getiren Gürer, çalışanların enflasyona ezdirildiğini, asgari ücretin "ortalama ücrete" dönüştüğünü ifade etti. Gürer, "Asgari ücretin ne olduğu değil, alım gücü önemlidir. Asgari ücret, geçinilebilir bir ücret olmalıdır" dedi.

"Esas kararı verecek Cumhurbaşkanı'dır"

Gürer, asgari ücret görüşmelerinin 11 Aralık'ta başlayacağını ve 4 toplantı sonunda belirleneceğini belirterek, "Esas kararı verecek Cumhurbaşkanı'dır. Asgari ücretle ilgili düzenleme yapılırken asgari ücretin temel ücrete dönüştüğü unutulmamalıdır. Asgari ücret korunmadığı takdirde yoksulluk artacaktır" diye konuştu.

"Asgari ücret en az net 22 bin lira olmalı"

CHP'li Gürer, asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını da bildirerek, "Yılın ilk 4 ayı için asgari ücretin en az net 22 bin lira olmasını öneriyorum. 4 aylık enflasyona karşı korunacak bir uygulamaya geçilirse net 22 bin lira önemli bir tutar olacak. Bu, en düşük kamu aylığı ve memur maaşı üzerinden saptadığım bir rakamdır." ifadelerini kullandı.