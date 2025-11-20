CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi

  1. Ekonomim
İBB davasının TRT'de canlı yayınlanması talep eden CHP,  TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüme kararı aldı. Yürüme eylemi için tarih ve saat açıklandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer olarak Cumartesi günü TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüyeceklerini açıkladı. 

Çelik açıklamasında "Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz" diyen Çelik, "Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianameside 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu duruşmaların TRT'de yayınlanması yönündeki taleplerini tekrarlamıştı.

Talebe olumlu bir yanıt gelmemesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumartesi günü Akmerkez AVM önünden Ulus TRT stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

 Özgür Çelik paylaşımda "Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz. Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız: Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün." ifadelerini kullandı. 

